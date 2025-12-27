Incendio en un cerro cerca de Minas arrasó con 25 hectáreas y llevó más de 15 horas de combate

Un incendio forestal afectó este viernes una zona de campo y monte en el cerro La Coronilla, cerca de la ciudad de Minas , Lavalleja. El fuego, que comenzó en la tarde, avanzó con un frente de aproximadamente 60 metros en dirección a viviendas ubicadas en la ladera del cerro, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Según informó Bomberos a Subrayado, la situación estaba semicontrolada hasta que se produjo un cambio en la dirección del viento —que rotó de noreste a noroeste—, lo que aumentó la complejidad del evento. Fueron utilizadas máquinas para hacer cortafuegos en las calles del cerro.

Las tareas de combate fueron especialmente complejas por tratarse de una zona de monte de difícil acceso, lo que obligó a trabajar únicamente a pie, con herramientas manuales y bombas mochilas, señaló Bomberos.

“A la hora 19:00 se logró defender las viviendas, permaneciendo en combustión vegetación del lugar, como pastizales, monte nativo, restos de poda y especies invasoras (sadamora)”, indicó.

A las 23:50 horas del viernes llegó al lugar un camión del Batallón de Artillería N.º 4, con 12 soldados, 2 oficiales y herramientas manuales, quienes se sumaron a las tareas. Hacia la medianoche, el fuego se propagaba por la ladera del cerro hacia el noreste, a unos 100 metros de las viviendas más cercanas.

Ya en la madrugada de este sábado, a las 00:50, se usó una bomba para que el fuego no avanzara hacia las viviendas. El acceso vehicular era imposible.

Finalmente, a la hora 06:30 del sábado 27 de diciembre, Bomberos tildó el incendio como controlado. Ahora, funcionarios están en el lugar realizando tareas de enfriamiento, liquidación de puntos calientes y patrullajes preventivos para evitar posibles reactivaciones, indicó. El área afectada fue estimada en aproximadamente 25 hectáreas.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, recordó que hay un riesgo muy alto de incendio debido a las altas temperaturas. En Montevideo, este viernes también hubo un incendio de campo que fue controlado, en ruta 5 y Camino Altuna, zona de Melilla, indicó el vocero a Subrayado.

