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habló un testigo

"¡Se quería ir como Los Picapiedra!": las peripecias del delincuente que quiso huir en una camioneta sin motor en Rocha

Luis Alberto es quien observó in fraganti al delincuente que pretendió fugar en una camioneta sin motor en Rocha. El testigo habló con Subrayado y contó el paso a paso de lo ocurrido.

"Solo Rocha te muestra esto", dice Luis Alberto, el testigo.

Solo Rocha te muestra esto, dice Luis Alberto, el testigo.

"Solo Rocha te muestra esto", dice Luis Alberto, el testigo.

Un intento de robo insólito ocurrió este lunes en Rocha: un delincuente robó pertenencias de varios vehículos estacionados y las acopió en una camioneta Fiat Strada blanca que estaba frente a un taller mecánico. Cuando intentó huir no pudo porque el vehículo no tenía motor y fue detenido in fraganti por policías que llegaron al lugar.

Luis Alberto García fue quien observó la intención del hombre de huir en esa camioneta que no era suya y avisó a vecinos para que llamaran a la Policía. Además, dio su testimonio a Subrayado.

“Da para reírse porque esto es insólito. Se hizo un raid delictivo en un par de cuadras desarmando autos, sacando documentación, camperas, lo que agarrara, y acopiando en una camioneta que está en la entrada de un taller de un amigo, de un vecino”, dijo.

condenaron a 5 meses de prision al delincuente que intento robar camioneta sin motor, en rocha
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Condenaron a 5 meses de prisión al delincuente que intentó robar camioneta sin motor, en Rocha

Contó lo que ocurrió cuando lo vio. “Vengo caminando desde el Centro y me encuentro con una persona extraña que no es del barrio. Acá nos conocemos todos en Rocha. Le empiezo a preguntar: qué estás haciendo; me dice: la camioneta es mía, la vengo a buscar. Abro la camioneta y me encuentro con cosas: camperas, había dado vuelta todo. Cierra, sigue sin mediar palabra conmigo”.

“Pero esta camioneta no es tuya”, le dijo Luis Alberto al sospechoso. “Les hago seña a los vecinos para que llamen a la Policía, que apareció enseguida”.

El delincuente afirmaba que el vehículo era suyo. “Se sienta en la camioneta y le empieza a dar arranque, estaba con la llave. El tallerista había salido a hacer un mandado. El resultado de toda esta historia es que la camioneta no tenía motor. (El delincuente) se iría como Los Picapiedra”.

“El hombre quería irse con todo lo que había robado, se quería ir con una camioneta como Los Picapiedra, no tenía motor. Esa es la historia de un tipo que hizo daños, rompió autos y se quería ir en la camioneta sin motor. Solo Rocha te muestra esto. Se quería ir a pedal, como Los Picapiedra”, resumió.

Condenado con prisión

Foto cedida a Subrayado. Detención del delincuente en Rocha.

El delincuente fue condenado este martes por la Justicia de Rocha a cumplir cinco meses de prisión. Ya tenía antecedentes penales por violencia doméstica y se le había colocado una tobillera electrónica que rompió y tenía en la mochila.

El hombre había estado robando objetos de varios vehículos de la cuadra y los había guardado en una Fiat Strada blanca, con la intención de llevarse todo junto.

Cuando llegaron los efectivos, el delincuente estaba dentro de la camioneta intentando arrancarla, pero no pudo porque el vehículo no tenía motor. Fue detenido en el lugar y en la caja encontraron los objetos que había robado.

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