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en piedras blancas, montevideo

Murió la joven que fue atacada a tiros cuando caminaba con su padrastro en Piedras Blancas

La joven de 24 años había dicho a la Policía que sospechaba que su expareja, que está preso, había mandado a atacarla. Su padrastro también fue baleado pero está fuera de peligro.

Foto: Subrayado. Policía en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Policía en Piedras Blancas, Montevideo.

Una joven de 24 años murió este miércoles de mañana luego de ser atacada a tiros mientras caminaba con su padrastro, de 57 años, por la calle Teniente Galeano, en Piedras Blancas. El hombre también resultó herido pero está fuera de peligro.

Subrayado había informado más temprano que el ataque ocurrió sobre las 6:00. Un delincuente llegó hasta donde estaban la joven, otra mujer y su padre y, sin decirles nada, comenzó a dispararles. El hombre, que también estaba armado, salió en defensa de su hijastra. Respondió a los tiros, por lo que se produjo un enfrentamiento.

Cuando llegó la Policía, trasladó a la joven a la policlínica de Capitán Tula, ubicada en el barrio, donde ingresó en grave estado y murió en el transcurso de la mañana, informaron fuentes policiales.

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Entonces, la mujer alcanzó a decirle a la Policía que su expareja está preso y que sospechaba que había sido él quien mandó a atacarla a tiros. Según afirmó, no era la primera vez que sufría un ataque de este tipo.

En la escena fueron hallados nueve casquillos, que serán analizados como evidencia para intentar identificar al autor del ataque.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Fiscalía especializada.

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