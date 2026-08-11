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Condenaron a 5 meses de prisión al delincuente que intentó robar camioneta sin motor, en Rocha

El individuo cuenta con antecedentes por violencia doméstica y debía utilizar tobillera electrónica, pero la había roto y la tenía en la mochila al momento de la detención.

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Fue condenado a cinco meses de prisión el hombre que intentó robar una camioneta sin motor en la ciudad de Rocha.

Según supo Subrayado, el individuo había robado radios de dos vehículos la madrugada anterior y pertenencias.

El delincuente cuenta con antecedentes por violencia doméstica y debía utilizar tobillera electrónica, pero la había roto y la tenía en la mochila.

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El caso

El intento de robo ocurrió este lunes. El individuo robaba lo que tuviera a mano. Eligió una camioneta Fiat Strada blanca estacionada a unas cuadras para acopiar todos los objetos y volvió más tarde. Pretendió robar el vehículo y llevarse, en la caja, todo lo que había hurtado antes.

Sin embargo, un vecino de la cuadra que conoce los vehículos que estaban en el taller mecánico lo vio. Le llamó la atención porque sabía que esa camioneta estaba en el taller y le preguntó qué estaba haciendo, si era suya, a lo que el sospechoso respondió que sí. Ese diálogo fue filmado por el vecino y a ese registro accedió Subrayado.

Mientras el hombre seguía dentro del vehículo intentando prenderlo, el vecino llamó a la Policía. En tanto, el delincuente intentó darle arranque al vehículo, sin éxito: estaba en el taller mecánico y no tenía motor.

La Policía llegó y detuvo al hombre in fraganti.

El hecho quedó filmado en las cámaras de seguridad de la zona.

En la caja de la camioneta fueron incautados los objetos robados.

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