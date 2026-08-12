Objetivo del tiroteo en Ciudad Vieja fue Kevin Morotto, delincuente al que ya intentaron matar tres veces en menos de un año

La primera vez que Kevin Morotto Vernier fue indagado por un homicidio tenía 16 años. Era julio de 2015 y no era la primera vez que se veía frente a la Policía porque el año anterior lo habían indagado por un hurto y una rapiña.

Desde adolescente, Morotto forma parte del mundo criminal. Lo intentaron asesinar tres veces en menos de un año y la última vez fue este martes, en Ciudad Vieja, con 28 años recién cumplidos.

Todas las veces, sus enemigos lo hicieron de forma planificada, con logística y en lugares particulares. Morotto es de la zona de Santa Catalina y desde que puso un pie afuera del ex Comcar, el 24 de setiembre de 2025, lo buscan para matarlo.

Estuvo seis meses preso, desde marzo de 2025 cuando fue capturado por el Departamento de Homicidios por haber protagonizado una balacera. Lo condenaron por disparos, porte de arma de fuego en lugares públicos y violencia privada.

En setiembre, cuando salía de la cárcel porque había recuperado la libertad, un amigo lo esperaba en un auto en el estacionamiento. Allí le dispararon tres personas desde otro auto.

Morotto quedó en estado grave, fue trasladado y sobrevivió. Dieciséis días después, el 10 de octubre de 2025, en el barrio Maracaná, mataron a un familiar suyo. La víctima tenía 33 años y fue atacada a tiros.

Mientras tanto, él seguía siendo investigado por presuntamente haber participado de otros homicidios hasta que el pasado 20 de julio volvió a ser blanco de sus enemigos.

Morotto estaba en Canelones con cuatro personas. Compró un auto en Barros Blancos y circulaban en él por la ruta 74, a la altura de Joaquín Suárez, cuando fue atacado a tiros en una balacera que dejó más de 30 casquillos de bala. Otra vez, Morotto baleado, en estado grave y siendo atacado a tiros en un lugar poco común, donde circulaban otros conductores y el episodio podría haber sido aún más trágico.

Balacera frente al Maciel

Foto: Subrayado. Policía incauta una veintena de casquillos en Ciudad Vieja.

Este martes, sus enemigos lo volvieron a intentar y, otra vez, en un lugar de alto riesgo para terceras personas: a metros de la puerta de emergencia del Hospital Maciel en Ciudad Vieja.

Morotto había ido a atenderse por las heridas del ataque anterior; fue en un auto que lo dejó en el hospital y que también se lo llevó de allí tras la balacera que dejó 20 casquillos de bala y dos vehículos ajenos al hecho con impactos.

En los tres ataques se usaron vehículos que han sido abandonados por los delincuentes. El año pasado, tras la balacera frente al ex Comcar, los tiradores dejaron el auto en Edgar Alan Poe y Anatole France. Eso es próximo al barrio Los Bulevares, a 650 metros de donde este martes guardaron un auto eléctrico —en Las Pitas y Anatole France—, el segundo usado tras el ataque en Ciudad Vieja.

No es casual que los autos de los tiradores estén en esa zona. Morotto opera en Santa Catalina pero la disputa por la venta de drogas lo ha llevado a querer ganar territorio en zonas cercanas, como el barrio Maracaná, muy próximo a los Bulevares, donde los investigadores lo han ubicado en varios hechos violentos.

Morotto tiene cuatro antecedentes penales por hurto, rapiña, disparos, porte de arma de fuego, entre otros. Pero, además, fue indagado seis veces por homicidios; la primera vez a 16 años y la última en enero de 2025. Hasta el momento, los investigadores no han podido probar por faltas de pruebas contundentes contra él, sin embargo, algunas investigaciones continúan adelante.

Aclaración: una versión inicial de esta nota mostraba el rostro de un familiar de Kevin Morotto, dando a entender que se trataba de él. Sin embargo, el informe no posee imágenes de Morotto. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.