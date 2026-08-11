Una beneficiaria de Uruguay Impulsa denuncia usurpación de identidad y el descuento de una pensión alimenticia

Marynelly Sosa Pérez denunció que fue víctima de un caso de usurpación de identidad en el balneario La Paloma, en Rocha.

La mujer trabaja de lunes a viernes en el comedor municipal del barrio Parque, como parte del contingente de mano de obra del programa Uruguay Impulsa, que promueven el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes.

Cuando cumplió el primer mes de trabajo notó que le habían depositado casi 7.000 pesos menos. Realizó el reclamo y al ver el recibo de sueldo, le figuraba un descuento de 6.864 pesos por una retención judicial.

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Al consultar el por qué de la retención en las oficinas del BPS, le mencionaron dos niñas y una mujer que asegura no conocer, y que vive en Lascano, donde nunca vivió, según su relato. De ahí, fue hasta el Juzgado de Treinta y Tres, donde le dieron una copia del oficio correspondiente por el descuento.

El caso corresponde a una mujer que la demandó a ella por tener dos hijas con un supuesto hijo de la víctima y ante la imposibilidad de obtener una pensión alimenticia del hombre, fue contra la presunta abuela.

Marynelly asegura que no tienen hijos de apellido Correa Sosa, siendo que sus tres varones son Cabrera Sosa. La mujer a la pretenden descontarle es Mary Nelly Sosa Techera de Lascano y ella es Marynelly Sosa Pérez, pero Sosa Techera tiene su número de cédula.

La mujer asegura que fue denunciada con su nombre y su cédula por la madre de las niñas.

"Yo me movilizo, pero no se hace nada. No me quedan puertas para tocar. Yo quiero que el mes que viene no se me descuente. No puedo ir todo el mes a trabajar por 10.000 pesos y donar 7.000 pesos a gente que no conozco", aseguró.

Para revertir el proceso necesita un escrito que debe presentar en Treinta y Tres. El sueldo de Uruguay Impulsa es su único ingreso. "Me estoy comiendo un garrón que me costó platales", aseguró. "Para muchos es poco, pero para mí 7.000 pesos era poder quedar al día con mis deudas", afirmó.