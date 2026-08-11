Un intento de robo insólito ocurrió este lunes en la ciudad de Rocha. Un delincuente que estuvo detenido por un caso de violencia doméstica, salió de la comisaría y comenzó a robar varios vehículos de la cuadra.
Insólito: delincuente robó pertenencias de varios vehículos en Rocha y pretendió huir en una camioneta sin motor
La camioneta estaba estacionada frente a un taller mecánico y no tenía motor. El delincuente intentó robarla, prenderla para huir en ella, sin éxito, y fue detenido in fraganti.
Lo que tuviera a mano, se lo llevaba (radio, pertenencias de las víctimas). Eligió una camioneta Fiat Strada blanca para acopiar todos los objetos y volvió más tarde. Pretendió robar el vehículo y llevarse, en la caja, todo lo que había hurtado antes.
Sin embargo, un vecino de la cuadra que conoce los vehículos que estaban en el taller mecánico lo vio. Le llamó la atención porque sabía que esa camioneta estaba en el taller y le preguntó qué estaba haciendo, si era suya, a lo que el sospechoso respondió que sí. Ese diálogo fue filmado por el vecino y a ese registro accedió Subrayado.
Más de siete años de cárcel para un delincuente que cometió 14 rapiñas armadas en ómnibus
Mientras el hombre seguía dentro del vehículo intentando prenderlo, el vecino llamó a la Policía. En tanto, el delincuente intentó darle arranque al vehículo, sin éxito: estaba en el taller mecánico y no tenía motor.
La Policía llegó y detuvo al hombre in fraganti. Se encuentra detenido aún este martes, a disposición de lo que resuelva la Fiscalía en estas horas. Tiene colocada una tobillera electrónica por el caso de violencia doméstica.
Su actuación quedó filmada en cámaras de seguridad de la zona.
En la caja de la camioneta fueron incautados los objetos robados.
Dejá tu comentario