Se presentó este miércoles en Fiscalía la organizadora de eventos denunciada por familias de Artigas por quedarse con el dinero de fiestas. Su situación actual es emplazada.

La mujer llegó con su abogado sobre la hora 15.00. La mujer estaba con paradero desconocido y con orden de detención.

Uno de los damnificados dijo a Subrayado que perdió $360.000 y que no va a haber acuerdo porque tuvo la oportunidad y no cumplió.

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Consultado sobre si podría recuperar el dinero perdido, aseguró que es difícil. "Nosotros ya asumimos que perdimos esa plata", comentó.

Una de las quinceañeras manifestó su decepción porque era algo que había planificado por mucho tiempo.

"Me prometió muchas cosas (...) me conocía desde que tenía 7 años, me hizo varios cumpleaños cuando era más chica. Se consideraba una persona de más confianza. Había un cariño", expresó.

Se presentó en Fiscalía la organizadora de eventos que fue denunciada por estafa por familias del departamento de Artigas. La mujer estaba con paradero desconocido y con orden de detención. Su situación actual es emplazada. https://t.co/g5oE7aBWCI — Subrayado (@Subrayado) November 18, 2026

Otra de las damnificadas dijo que venían pagando hace unos meses y casi tenían abonado la mitad de lo acordado. La fiesta se realizaría en el mes de abril del 2027, pero no la van a hacer.

"Ella me pasó un mensaje que vayamos juntando la plata, pero con el tema que explotó todo no hay confianza", destacó.

La organizadora tiene 20 denuncias por no concretar las fiestas y quedarse con el dinero.