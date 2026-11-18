Un hombre intentó matar a su expareja y luego se suicidó, en Paso de la Arena.

Según información primaria, el hombre tenía tobillera desde hacía dos días, tras una denuncia por violencia doméstica por parte de la víctima, pero se la quitó y fue a la casa de esta, donde le disparó.

La mujer no se presentó a trabajar y su patrón, que tenía conocimiento de la situación de violencia que atravesaba, y fue hasta la casa. Al encontrar todo abierto y revuelto llamó a la policía. Los efectivos llegaron a la escena y encontraron a la víctima recostada a un auto, herida. Cuando se acercaban a esta, escucharon disparos, que eran del femicida que se suicidó en la escena.

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Fue rápidamente trasladada por efectivos de URPM de la Zona Operacional IV, al Hospital del Cerro. Fue diagnosticada con un disparo en el brazo izquierdo, con proyección en cuello, tórax y rostro, y reviste gravedad.

Investigadores de Zona IV trabajan en la escena, así como URPM.