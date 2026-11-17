ANEP fijó el calendario de los cursos del año 2027 en todos sus subsistemas.

Las clases en Educación Primaria y Secundaria comienzan el 1° de marzo y terminan el 17 de diciembre.

En Educación Secundaria, las clases en Educación Básica Integrada (EBI) con el Plan 2023 comienzan el 1° de marzo en 7° al igual que para Educación Media Superior (EMS). El 2 de marzo en 8° y 9°.

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Las vacaciones de invierno empiezan el 28 de junio y se extienden hasta el 2 de julio.

Las vacaciones de primavera comienzan el 20 hasta el 24 de setiembre.

El cierre de cursos en EBI y EMS está previsto para el 26 de noviembre. Para el Acompañamiento Pedagógico Específico (APE) será entre el 1° y el 13 de diciembre y las pruebas de acreditación entre el 20 y el 28 de diciembre.

En lo que respecta a UTU, las clases también comenzarán el 1° de marzo, salvo para los alumnos de 8° y 9° del Plan 2023 que lo hacen a partir del 2.

También los estudiantes de Educación Media Superior (EMS) de 1° comienzan sus cursos el 1° de marzo, y el 2 de marzo los de 2° y 3° de bachillerato.

Las vacaciones de invierno en UTU serán también del 28 de junio al 2 de julio, y las de primavera del 28 de junio al 2 de julio.

En lo que refiere al cierre de cursos, está previsto para el 26 de noviembre.