RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREOCUPACIÓN EN ARTIGAS

Familias denuncian a organizadora de eventos por fiesta de egresados por la que pagaron 300.000 pesos

La cancelación de dos festejos de 15 años el pasado fin de semana generó preocupación e intentaron comunicarse con la mujer y recibieron amenazas. Su paradero es desconocido, aseguran.

reunion-denuncia-estafa-artigas

Una organizadora de eventos de Artigas fue denunciada luego de no cumplir con la realización de dos fiestas de 15 años, al tiempo que decenas de familias que contrataron a la mujer para una fiesta de egresados están en alerta y temen ser afectadas.

Mara Cámara, abogada y madre de uno de los estudiantes, contó que la empresa fue contratada el 20 de abril y ya llevaban pagados unos 300.000 pesos para el servicio de la fiesta de egresados 2026.

La cancelación de dos fiestas el pasado fin de semana generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, y varios intentaron comunicarse con la organizadora, que no atendió y los bloqueó. Además, algunos estudiantes menores de edad recibieron amenazas a través de audios. El paradero de la mujer es desconocido.

operacion trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en brazo oriental en setiembre pertenecia a el meo
Seguí leyendo

Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental en setiembre pertenecía a "El Meo"

El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Artigas. Mientras que los involucrados buscan alternativas para realizar la fiesta de egresados.

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
OPERACIÓN LIMA

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
LA RESPUESTA DE LA MINISTRA CARDONA

Sebastián Da Silva a la ministra Fernanda Cardona: "Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder"
CANELONES

Imputaron al conductor que causó la muerte de un motociclista en la ruta Interbalnearia este lunes
gobierno

Orsi revocó la decisión de Lustemberg y restableció los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles

Te puede interesar

Lustemberg explicó resolución que firmó en acuerdo con Orsi que revocó su decisión inicial sobre inhabilitación a anestesista video
"Surgían otros elementos"

Lustemberg explicó resolución que firmó en acuerdo con Orsi que revocó su decisión inicial sobre inhabilitación a anestesista
Es un granito de arena que recibí, dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación video
TRAS RESOLUCIÓN DE ORSI

"Es un granito de arena que recibí", dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación
Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental en setiembre pertenecía a El Meo
VARIOS DETENIDOS

Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental en setiembre pertenecía a "El Meo"

Dejá tu comentario