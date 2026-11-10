Una organizadora de eventos de Artigas fue denunciada luego de no cumplir con la realización de dos fiestas de 15 años, al tiempo que decenas de familias que contrataron a la mujer para una fiesta de egresados están en alerta y temen ser afectadas.
Familias denuncian a organizadora de eventos por fiesta de egresados por la que pagaron 300.000 pesos
La cancelación de dos festejos de 15 años el pasado fin de semana generó preocupación e intentaron comunicarse con la mujer y recibieron amenazas. Su paradero es desconocido, aseguran.
Mara Cámara, abogada y madre de uno de los estudiantes, contó que la empresa fue contratada el 20 de abril y ya llevaban pagados unos 300.000 pesos para el servicio de la fiesta de egresados 2026.
La cancelación de dos fiestas el pasado fin de semana generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, y varios intentaron comunicarse con la organizadora, que no atendió y los bloqueó. Además, algunos estudiantes menores de edad recibieron amenazas a través de audios. El paradero de la mujer es desconocido.
Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental en setiembre pertenecía a "El Meo"
El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Artigas. Mientras que los involucrados buscan alternativas para realizar la fiesta de egresados.
Dejá tu comentario