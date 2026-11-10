Familias denuncian a organizadora de eventos por fiesta de egresados por la que pagaron 300.000 pesos

Una organizadora de eventos de Artigas fue denunciada luego de no cumplir con la realización de dos fiestas de 15 años, al tiempo que decenas de familias que contrataron a la mujer para una fiesta de egresados están en alerta y temen ser afectadas.

Mara Cámara, abogada y madre de uno de los estudiantes, contó que la empresa fue contratada el 20 de abril y ya llevaban pagados unos 300.000 pesos para el servicio de la fiesta de egresados 2026.

La cancelación de dos fiestas el pasado fin de semana generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, y varios intentaron comunicarse con la organizadora, que no atendió y los bloqueó. Además, algunos estudiantes menores de edad recibieron amenazas a través de audios. El paradero de la mujer es desconocido.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Artigas. Mientras que los involucrados buscan alternativas para realizar la fiesta de egresados.

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