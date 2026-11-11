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FISCALÍA INVESTIGA

Se suman denuncias contra la organizadora de fiestas de Artigas; hay 20 nuevos damnificados

El abogado Germán Ayala dijo a Subrayado que recabaron mensajes de texto, audios, contratos y recibos.

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La Fiscalía de Artigas continúa investigando el caso de una organizadora de eventos que cuenta con 20 denuncias por no concretar las fiestas.

El abogado Germán Ayala dijo a Subrayado que después de recabar mensajes de texto, audios, contratos y recibos, presentaron denuncias en la que participan 20 damnificados.

Además, dijo que algunos de ellos pudieron comunicarse con la organizadora, pero otros no tuvieron respuestas.

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La organizadora de eventos fue denunciada luego de no cumplir con la realización de dos fiestas de 15 años, al tiempo que decenas de familias que contrataron a la mujer para una fiesta de egresados están en alerta y temen ser afectadas.

Mara Cámara, abogada y madre de uno de los estudiantes, contó que la empresa fue contratada el 20 de abril y ya llevaban pagados unos 300.000 pesos para el servicio de la fiesta de egresados 2026.

La cancelación de dos fiestas el pasado fin de semana generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, y varios intentaron comunicarse con la organizadora, que no atendió y los bloqueó. Además, algunos estudiantes menores de edad recibieron amenazas a través de audios.

El paradero de la mujer es desconocido.

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