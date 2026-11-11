Se suman denuncias contra la organizadora de fiestas de Artigas; hay 20 nuevos damnificados

La Fiscalía de Artigas continúa investigando el caso de una organizadora de eventos que cuenta con 20 denuncias por no concretar las fiestas.

El abogado Germán Ayala dijo a Subrayado que después de recabar mensajes de texto, audios, contratos y recibos, presentaron denuncias en la que participan 20 damnificados.

Además, dijo que algunos de ellos pudieron comunicarse con la organizadora, pero otros no tuvieron respuestas.

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La organizadora de eventos fue denunciada luego de no cumplir con la realización de dos fiestas de 15 años, al tiempo que decenas de familias que contrataron a la mujer para una fiesta de egresados están en alerta y temen ser afectadas.

Mara Cámara, abogada y madre de uno de los estudiantes, contó que la empresa fue contratada el 20 de abril y ya llevaban pagados unos 300.000 pesos para el servicio de la fiesta de egresados 2026.

La cancelación de dos fiestas el pasado fin de semana generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, y varios intentaron comunicarse con la organizadora, que no atendió y los bloqueó. Además, algunos estudiantes menores de edad recibieron amenazas a través de audios.

El paradero de la mujer es desconocido.