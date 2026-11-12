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TRAS LA INVESTIGADORA

Oficialismo y Coalición acordaron enviar informe a Fiscalía tras investigadora por compra de María Dolores

El Frente Amplio aceptó enviar la información a Fiscalía pese a considerar que no hubo ilicitud y la oposición a quitar el pedido de remoción de los directores de Colonización.

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Tras el trabajo de la Comisión Investigadora de Diputados por la compra de la estancia María Dolores, la Cámara analizó los tres informes en minoría y resolvió remitir un informe a Fiscalía.

El documento presentado por la Coalición asegura que “existieron múltiples y graves violaciones a la Constitución, a las leyes, a los decretos y reglamentos vigentes y a los más elementales principios éticos”.

Agregan que “se tiene la sospecha fundada de que algunas de estas conductas pueden ser penalmente punibles y en consecuencia este informe será presentado a la Justicia competente”, sostienen. Además, piden al Poder Ejecutivo que destituya a los directores que votaron a favor de la compra.

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Por su parte, el Frente Amplio, concluyó que “no surgen elementos que permitan sostener la existencia de irregularidad, ilicitud, desviación de poder, falta de competencia, ausencia de motivación, perjuicio patrimonial o apartamiento del interés público”.

Expresan que la compra de María Dolores fue “jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y estratégicamente alineada con los cometidos del Instituto Nacional de Colonización”.

Con los informes presentados, oficialismo y coalición negociaron realizar una moción común. El Frente Amplio aceptó enviar la información a Fiscalía y la Coalición a quitar el pedido de remoción de los directores de Colonización.

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