Oficialismo y Coalición acordaron enviar informe a Fiscalía tras investigadora por compra de María Dolores

Tras el trabajo de la Comisión Investigadora de Diputados por la compra de la estancia María Dolores, la Cámara analizó los tres informes en minoría y resolvió remitir un informe a Fiscalía.

El documento presentado por la Coalición asegura que “existieron múltiples y graves violaciones a la Constitución, a las leyes, a los decretos y reglamentos vigentes y a los más elementales principios éticos”.

Agregan que “se tiene la sospecha fundada de que algunas de estas conductas pueden ser penalmente punibles y en consecuencia este informe será presentado a la Justicia competente”, sostienen. Además, piden al Poder Ejecutivo que destituya a los directores que votaron a favor de la compra.

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Por su parte, el Frente Amplio, concluyó que “no surgen elementos que permitan sostener la existencia de irregularidad, ilicitud, desviación de poder, falta de competencia, ausencia de motivación, perjuicio patrimonial o apartamiento del interés público”.

Expresan que la compra de María Dolores fue “jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y estratégicamente alineada con los cometidos del Instituto Nacional de Colonización”.

Con los informes presentados, oficialismo y coalición negociaron realizar una moción común. El Frente Amplio aceptó enviar la información a Fiscalía y la Coalición a quitar el pedido de remoción de los directores de Colonización.