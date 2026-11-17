Un hombre, que trabaja como feriante, fue rapiñado en su casa en el barrio Forteza, cerca de Las Piedras. La víctima fue golpeada y sufrió lesiones.

Según contó, descansaba en el sillón tras su jornada de trabajo cuando llegó una moto hasta su vivienda y los delincuentes se bajaron, lo apuntaron con un arma, lo golpearon y le llevaron 150.000 pesos, la recaudación del reparto y del día de feria.

Aseguró que si no decía donde estaba el dinero lo iban a matar. La víctima contó que los rapiñeros estaban vestidos como albañiles y tras cometer el robo fugaron hacia Mendoza.

"Sentí que estaba muerto, sentí que me iban a matar", afirmó Carlos, que desde hace 60 años trabaja como feriante; declaró sentir impotencia por lo ocurrido. Los delincuentes le llevaron el dinero y el celular y lo dejaron encerrado. Logró salir y pedir ayuda a los vecinos.

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