La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) realizará este jueves 19 de noviembre un paro de 24 horas en los centros educativos del departamento.
Sindicato de profesores de Secundaria realizará un paro de 24 horas este jueves en Montevideo
El paro es para la realización de una asamblea general a partir de las 16 horas en el local de Sutel. Las elecciones de horas están entre los temas del orden del día.
El sindicato se reunirá en asamblea general a partir de las 16 horas en el local de Sutel, en Miguelete 2332.
Entre los temas del orden del día están: matriz de grupo, elecciones de horas, el 4º Congreso de Educación y las elecciones del BPS.
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