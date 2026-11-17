El PIT-CNT reclama una pronta aprobación del proyecto de ley que crea una licencia especial para que padres y madres acompañen a sus hijos en actividades educativas, por ejemplo, en los períodos de pruebas o exámenes.

Días atrás el Secretariado Ejecutivo de la central sindical publicó un comunicado en el que expresa “preocupación por el enlentecimiento del proceso de abordaje del proyecto de ley”, y exhorta “al Parlamento nacional a que desarrolle los esfuerzos para aprobarlo prontamente”.

Este martes, entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala dijo que no entiende por qué no se aprobó aún esta ley, teniendo en cuenta que “en el Senado estuvieron todos de acuerdo”.

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Abdala explicó que se proponen ocho días de licencia especial al año para acompañar actividades escolares de los hijos, sean niños o adolescentes.

Dijo que el proyecto plantea un aviso previo del trabajador al empleado, con antelación, para que no se altere la dinámica laboral.