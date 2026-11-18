Una explosión por gas dejó a un hombre de 85 años herido grave. La víctima sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.
Un hombre de 85 años está grave con quemaduras en el 80% de su cuerpo tras una explosión por gas en su casa
Bomberos trabajan en la vivienda y buscan determinar las circunstancias que llevaron a la explosión, que provocó un incendio que afectó también una casa lindera.
Ocurrió en Valizas, Rocha, e investigan las circunstancias del hecho, que llevaron a un incendio en la vivienda donde estaba el hombre y afectación a otra casa lindera.
La información primaria señala que el hombre está grave, internado en un centro asistencial de Castillos y se coordina su traslado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) en Montevideo.
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Bomberos trabajan en el lugar.
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