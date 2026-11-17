En las últimas décadas, la preocupación por la situación económica se ha ubicado entre los principales problemas mencionados por los uruguayos, como han mostrado varios estudios de Equipos Consultores en los últimos años.

Más allá de las menciones espontáneas, las encuestas también interrogan a los ciudadanos en formas más concretas sobre cómo ven la marcha de diferentes aspectos de la vida social, entre ellas, la economía.

Cuando se pregunta específicamente a los uruguayos cómo califican la situación económica actual del país, los juicios se dividen, mostrando una concentración alta en posiciones intermedias, con saldo negativo. Casi la mitad de la población considera que la situación económica no es “ni buena ni mala” (algo así como el “más o menos” en el lenguaje coloquial), pero los que consideran que es “mala” o “muy mala” prácticamente duplican a los que la ven con mirada positiva.

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La evolución en el corto plazo

Si se analizan los datos de los últimos dos años, se aprecian algunas constancias y algunos cambios. La permanencia principal, es el rol relevante de los juicios intermedios. En todo este período, alrededor de la mitad de la población considera que la situación económica del país es “ni buena ni mala”.

Pero, también se han producido cambios en la relación entre las visiones positivas y negativas. Punta a punta, se pasa de un saldo favorable a principios de 2025, a un saldo desfavorable ya casi terminando 2026. Este proceso fue gradual, prácticamente en tres etapas marcadas: a) hasta mediados de 2025, todavía con balance positivos; b) hasta febrero de 2026, con balances equilibrados; y c) de abril de este año en adelante, con balance de saldo negativo.

Las percepciones llegaron a su punto más bajo en abril de este año, con un saldo neto (diferencia entre positivos y negativos) de -21. En las últimas dos mediciones la estructura de los juicios tiende a estabilizarse, incluso mostrando modestas mejoras.

La evolución en el largo plazo

Cuando los juicios actuales se miran en una perspectiva más larga, se aprecia que las visiones de los uruguayos sobre la economía han variado de forma sustantiva a lo largo de este siglo acompañando las diferentes circunstancias de la economía objetiva, pero también afectada por momentos políticos que las enmarcan.

Sin embargo, hay una regularidad curiosa. Nunca en todos estos años, la visión sobre la economía ha sido predominantemente positiva. Siempre el grupo principal fueron los juicios intermedios o los negativos.

A principios de siglo, durante la crisis económica de 2002 se registraron las visiones negativas más intensas, en el gobierno de Jorge Batlle. El siguiente período (primer gobierno de Vázquez) el negativismo claramente disminuyó y las visiones positivas crecieron, pero continuaron dominando los juicios intermedios.

Fue durante el gobierno de Mujica, con una economía muy pujante, que las opiniones positivas sobre la marcha de la economía llegaron a su techo, y casi a empardar a las opiniones intermedias, pero salvo algún mes puntual que no se aprecia en el promedio anual, no llegaron a hacerlo. En el segundo gobierno de Vázquez, de 2015 en adelante, se constata una nueva etapa de predominio de visiones negativas, superando incluso a las intermedias. Este período del segundo gobierno de Vázquez es el de registros más negativos sobre la economía, exceptuando los años de crisis. Y más recientemente, desde 2020 en adelante, se ingresa en una nueva fase, caracterizada por juicios predominantemente intermedios, con balance negativo (a excepción del año 2024). Esto abarca dos gobiernos, el de Lacalle Pou (pandemia mediante) y el de Yamandú Orsi, en contextos muy diferentes entre sí. En el corto plazo, es notorio el aumento de las visiones negativas en 2026, sin alterar, de cualquier forma, la estructura general de predominio de las posiciones intermedias (el “más o menos”).

La mirada por bloques políticos

Como suele ocurrir, las miradas sobre la marcha de la economía nacional están influidas por las orientaciones políticas de los ciudadanos. Entre los votantes del oficialismo en la segunda vuelta, las opiniones muestran un equilibrio casi perfecto: casi la mitad tiene juicios intermedios, y los que opinan positiva y negativamente tienen una magnitud similar. En cambio, entre los votantes de la oposición el tono cambia considerablemente. Si bien un grupo grande sigue concentrándose en el medio, casi con la misma magnitud se aprecia un núcleo fuerte de miradas negativas, conviviendo con miradas positivas muy marginales.

Por tanto, las percepciones de los ciudadanos sobre la marcha de la economía del país tienen que ver, en parte, con el funcionamiento de la economía real, pero también con las distintas formas de vivirla subjetivamente. Estas vivencias subjetivas tienen múltiples influencias, entre ellas, con un rol relevante, las identidades políticas.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 6 y el 21 de octubre de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 715 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

¿Cómo calificaría en general la actual situación económica del país? 1. Muy buena, 2. Buena, 3. Ni buena ni mala, 4. Mala, 5. Muy mala, 99. No sabe/No contesta.