Se originó un incendio de campo en Punta Espinillo: bomberos trabajan desde la madrugada

Bomberos trabajan desde la madrugada de este viernes en un incendio de campo registrado en Camino del Tropero y Rambla Costanera, en la zona de Punta Espinillo , oeste de Montevideo.

El aviso se recibió sobre las cuatro de la madrugada. Al llegar, las dotaciones encontraron varios focos de fuego que avanzaban sobre un frente de unos 1.500 metros. Los fuertes vientos de la costa favorecieron la propagación y generaron riesgo de que el fuego alcanzara las copas.

En el lugar trabaja un helicóptero de la Dirección de Aviación con un helibalde, que descarga agua sobre las llamas.

En el lugar operan dotaciones de Bomberos de Belvedere, Ciudad del Plata y Las Piedras, con apoyo de personal del Cecoed y una cisterna.

El combate se realiza con ataque directo en la cabeza del incendio, tomando como referencia una línea cortafuegos. Al superar esa línea, el fuego se dividió en dos frentes: uno avanza hacia el oeste, a favor del viento, y otro hacia el este, en contraviento.

Por la topografía y zonas de difícil acceso, se establecieron puntos de control para ordenar el trabajo y la circulación, señaló Bomberos. Hasta el momento no hay riesgo inminente para estructuras.

Bomberos continúan trabajando en el lugar.