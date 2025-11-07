Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Ademu resolvió en asamblea continuar con la medida de paro este lunes 10 de noviembre en todas las escuelas de Montevideo .

Con esta decisión, ya suman tres días de paro consecutivos en la Educación Pública. La medida es en rechazo a los hechos de violencia ocurridos en la Escuela N° 123 de José Belloni, del barrio Flor de Maroñas.

La secretaria general de Ademu, Paola López, dijo a Subrayado que la medida incluye movilizaciones a Torre Ejecutiva y al Palacio Legislativo.

"Lo que sucedió nosotros lo enmarcamos en un deterioro de las condiciones laborales que tiene que ver con la lucha presupuestal también y tiene que ver claramente, con una predisposición política de la administración pública de la educación. Si bien hoy y ayer en las instancias que tuvimos de negociación con la Dirección General de Educación y Primaria y hoy con el presidente del Codicen en donde participaron referentes del Ministerio del Interior, hay cuestiones que claramente no están garantizadas para que las compañeras de la escuela donde sucedió esto, el lunes ingresen al local escolar".

Y agregó: "Aún no hay una sentencia con respecto a las personas que agredieron, si bien está en curso (...) hay cuestiones inciertas con respecto al futuro de la niña que claramente es víctima de toda esta situación de violencia en la cual está inserta, pero que su mamá claramente fue por un camino equivocado en la resolución del conflicto. Todo esto hace que las condiciones para la compañeras de los dos colectivos que comparten edificio, el día lunes no estén".

López comentó que hace falta que las autoridades asuman qué sucede cuando agreden a una maestra y a los niños en una escuela pública. Sin embargo, dijo que hubo propuestas de acompañamiento al colectivo docente y a la comunidad educativa de la Escuela N° 123, pero que sigue existiendo el miedo y la preocupación.