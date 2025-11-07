Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó este viernes que "en este momento, no hay ningún diálogo con la empresa Cardama" tras la denuncia del gobierno contra el astillero español ante sospechas de estafa o fraude al Estado uruguayo para la garantía de Eurocommerce en el marco del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

Díaz remarcó que por el momento no hay ningún diálogo instalado, "pero no quiere decir que no se pueda instalar" y que actualmente se siguen con las disposiciones del presidente Yamandú Orsi de realizar la denuncia penal ante la Fiscalía para que investigue el caso y que el Ministerio de Defensa Nacional trabaja en una investigación administrativa.

Con respecto a la liquidación definitiva de la empresa Eurocommerce, Díaz afirmó que "es como que la prueba del nueve, era algo que esperábamos que sucediera". El prosecretario recordó que el gobierno emprendió acciones para tratar de evitarlo, en el entendido que el Estado uruguayo es acreedor de la empresa, pero "era un hecho inevitable, porque es una empresa de papel, que claramente no existe, que nunca existió".

Al ser consultado sobre los próximos pasos, Díaz evitó realizar mayores comentarios y afirmó que es competencia del Ministerio de Defensa Nacional. Aseguró que "hay un tema de confianza, de buena fe que lamentablemente está dañado". Díaz confirmó la contratación de un estudio jurídico en Reino Unido que ya trabaja en la denuncia contra Eurocommerce y es firmó un contrato en España para recabar información sobre el caso.

Temas de la nota Cardama

Uruguay

gobierno