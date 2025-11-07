Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos

La financiera Cash detectó una maniobra en la que algunos clientes presentaron recibos de sueldos de un mismo estudio contable y sacaron préstamos , pero los recibos eran falsos.

Cuando las personas fueron a sacar los préstamos, la financiera llamó a la empresa para corroborar que el cliente trabajaba en el lugar, algo que era confirmado por una mujer de 33 años, que trabaja en el estudio contable y que falsificó los recibos de sueldo.

Otras dos personas captaban a otros de bajos recursos y que no tenían el perfil crediticio para acceder a préstamos. A esas personas, los estafadores les solicitaron la mitad del dinero que la financiera les otorgó a cambio de darles el recibo de sueldo falso para que pudieran acceder a la solicitud crediticia.

La Policía detectó que fueron captadas al menos 25 personas bajo este modo.

La denuncia se realizó cuando la empresa Cash detectó que durante meses los deudores no pagaron las cuotas de los préstamos emitidos a personas que habían presentado el recibo de sueldo del mismo estudio contable. Además, la financiera detectó que los clientes no trabajaban donde habían declarado.

El caso recayó en el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol que, bajo la solicitud de la fiscal Sandra Fleitas, realizó dos allanamientos en los que detuvo a ocho personas, que ahora están a disposición de la Justicia.