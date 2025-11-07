RECIBÍ EL NEWSLETTER
Arturo de la Cruz Feliciani

Biógrafo de Cacho de la Cruz lo recordó como "un tipo que irradiaba luz y que cuidaba a sus amigos"

Joaquín Doldán dijo a Subrayado que Cacho "era un tipo extremadamente sensible que le huía a los conflictos, a las discusiones".

cachobochinche-canal-12

Uruguay perdió a una de sus máximas figuras. Este viernes 7 de noviembre falleció a los 88 años Cacho de la Cruz. Una cara icónica de la televisión, del teatro y nuestra cultura.

Su biógrafo, Joaquín Doldán, describió a Cacho como un muy buen amigo, como un tipo que irradiaba luz y que quería mucho a sus amigos y los cuidaba.

"Daba re buenos consejos y hay muchas cosas que la gente no sabe de Cacho. Lo he llevado yo a la casa de la viuda de un amigo de él a llevarle plata. Él mismo decía que la plata es plata, decía la plata es sagrada y la plata no importa, las dos cosas. Era un tipo que te cuidaba".

Y añadió: "Era un tipo extremadamente sensible que le huía a los conflictos, a las discusiones".

Arturo de la Cruz Feliciani era argentino. Cruzó el Río de la Plata con el joven sueño de ser payaso, pero su destino fue convertirse en la imagen del entretenimiento de los uruguayos.

De padre marroquí y madre italiana, Cacho se subió por primera vez a las tablas siendo menor de edad en clubes y cabarets de Buenos Aires. Después de un tiempo trabajando en canal 7 de Argentina, llegó a Uruguay.

En 1962 se estrenó como conductor de "El show del mediodía" en Canal 12 en el que se desempeñó en varios roles. Una propuesta de juegos, canciones y el nacimiento de su mítico personaje: Chichita. Y años más tarde, llegó la conducción del icónico programa para niños: Cacho Bochinche. Ciclo que se consolidó por varias décadas hasta su última edición en 2011.

De la Cruz fue multifacético y en su camino como músico integró el grupo los Hot Blowers junto a Ruben Rada y los hermanos Fattoruso.

Cacho fue galardonado de varias formas e incluso en febrero de 2024 fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo.

Por fuera de su vida pública, estuvo casado con Hada Helena Reffino con quien tuvo tres hijos: Daniela, Rodrigo y Maxi. Y de su segundo matrimonio, con Laura Martínez, tuvo a Santiago. Además, es abuelo de María Belén, Lucía, Candelaria, Santino, Juana y Rocío.

