INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó

Mario Sebastián Pérez Cabrera fue condenado en 2024 por un homicidio de 2022 y tras ser extraditado desde Brasil.

recluso-buscado-maldoando

Se trata de Mario Sebastián Pérez Cabrera, de unos 25 años, que en setiembre de 2024 fue condenado por homicidio y lesiones graves, a diez años y seis meses de prisión.

En 2024, Pérez Cabrera, que era buscado por un homicidio que ocurrió en 2022, fue extraditado desde Brasil.

Ahora, estaba recluido en Maldonado, le autorizaron una salida este jueves y no retornó, informó el Ministerio del Interior.

El homicidio fue el de un hombre de 55 años, en el barrio La Capuera. En ese hecho también hubo un herido de gravedad.

"El requerido salió ayer del INR con salida autorizada para consulta médica, portando tobillera electrónica. Una vez que estuvo afuera la rompió y se perdió el control del mismo. No logrando su ubicación", informó la vocera de Jefatura de Maldonado, Silvia Juncal.

La directora del INR, Ana Juanche, indicó a Subrayado que las salidas transitorias de los reclusos son autorizadas a nivel judicial, y que así fue en este caso.

REQUERIDO MARIO SEBASTIAN PEREZ CABRERA PRENSA
