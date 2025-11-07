RECIBÍ EL NEWSLETTER

La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123

Las declaraciones a las víctimas ya fueron tomadas y continúan recabando evidencias, mientras aguardan directivas de la Fiscalía.

pelea-agresión-escuela-123

Alfredo Clavijo, subsecretario de la Policía, informó que en el caso de la Escuela 123, se tomaron las declaraciones a las víctimas y que han identificado a agresores.

"Todavía no hay orden de detención sobre el caso, está todo cargado en el sistema y se están esperando las directivas sobre todo lo que se ha ido recabando. Lo que sí podemos decir es que las personas agresoras están identificadas, así que lo que vamos a hacer ahora es seguir recabando las evidencias y esperar directivas de Fiscalía", sostuvo Clavijo. Los identificados son tanto mayores como menores de edad, de los que algunos eran alumnos del centro educativo y otros ya no concurrían.

subjefe de policia sobre encuentros de motos: hay un seguimiento a traves de las redes sociales
Seguí leyendo

Subjefe de Policía sobre encuentros de motos: "Hay un seguimiento a través de las redes sociales"

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
CONFERENCIA DE PRENSA

Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
¿Qué dice la norma?

Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban

Te puede interesar

Reforzarán la presencia de policías en entornos de escuelas y programas sociales para prevenir hechos de violencia video
TRAS AGRESIÓN EN ESCUELA 123

Reforzarán la presencia de policías en entornos de escuelas y programas sociales para prevenir hechos de violencia
La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123 video
Policiales

La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
Murió el histórico conductor de televisión Cacho de la Cruz, a los 88 años
ESTE VIERNES

Murió el histórico conductor de televisión Cacho de la Cruz, a los 88 años

Dejá tu comentario