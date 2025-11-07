Alfredo Clavijo, subsecretario de la Policía, informó que en el caso de la Escuela 123, se tomaron las declaraciones a las víctimas y que han identificado a agresores.
La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
Las declaraciones a las víctimas ya fueron tomadas y continúan recabando evidencias, mientras aguardan directivas de la Fiscalía.
"Todavía no hay orden de detención sobre el caso, está todo cargado en el sistema y se están esperando las directivas sobre todo lo que se ha ido recabando. Lo que sí podemos decir es que las personas agresoras están identificadas, así que lo que vamos a hacer ahora es seguir recabando las evidencias y esperar directivas de Fiscalía", sostuvo Clavijo. Los identificados son tanto mayores como menores de edad, de los que algunos eran alumnos del centro educativo y otros ya no concurrían.
Afirmó que trabajarán para anticiparse ante casos que generen "tensión" en centros educativos y prevenir los hechos violencia.
