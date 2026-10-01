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habló el jefe de policía víctor trezza

"Se está a la espera de pericias", dijo Trezza sobre el caso de la mujer que rompe semáforos e incendió un contenedor

El jefe de Policía de Maldonado dijo a Subrayado que la mujer asumió la responsabilidad en un medio de prensa local, pero no justifica con lo declarado.

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El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a Subrayado que se realizaron todas las actuaciones y se dio cuenta a Fiscalía y al juzgado de Familia.

"Se está a la espera de algunas pericias. Ella también concurrió a un medio de prensa y asumió la responsabilidad, a parte, las filmaciones que hicieron llegar los vecinos está clara su participación que no se justifica nada por lo declarado en un medio de prensa que lo hacía para que se le diera un trabajo", señaló.

Vecinos y la Intendencia de Maldonado radicaron las denuncias correspondientes. Al momento se trata de tres episodios de violencia protagonizados por esta mujer en las calles de la ciudad, exactamente en las inmediaciones de avenida Lussich y calle Messina.

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