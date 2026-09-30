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Violencia carcelaria: investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez

Desde el sindicato dijeron que si no se inserta personal, esto va a seguir pasando y agregaron que se está ante una emergencia en materia de cárceles.

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Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez.

La directora del INR, Ana Juanche, dijo que el caso es investigado tanto a nivel administrativo como en coordinación con la Policía a través de la Unidad de Análisis de Investigación Penitenciaria.

"Estamos tratando de pesquisar de dónde salen las imágenes y si esas imágenes son reales, son verídicas y corresponden al día de ayer", comentó.

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Por su parte, el integrante de la Organización de Funcionarios Penitenciarios, Jonatan Perdomo, dijo que lo ocurrido refleja lo que viene denunciando hace tiempo con respecto a que se está ante una emergencia en materia de cárceles.

Además, Perdomo destacó que el personal es insuficiente y que no hay control del Estado sobre las personas privadas de libertad.

"Si no se inserta personal, esto va a seguir pasando", sostuvo.

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