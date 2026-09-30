Violencia carcelaria: investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez

Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez.

La directora del INR, Ana Juanche, dijo que el caso es investigado tanto a nivel administrativo como en coordinación con la Policía a través de la Unidad de Análisis de Investigación Penitenciaria.

"Estamos tratando de pesquisar de dónde salen las imágenes y si esas imágenes son reales, son verídicas y corresponden al día de ayer", comentó.

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Por su parte, el integrante de la Organización de Funcionarios Penitenciarios, Jonatan Perdomo, dijo que lo ocurrido refleja lo que viene denunciando hace tiempo con respecto a que se está ante una emergencia en materia de cárceles.

Además, Perdomo destacó que el personal es insuficiente y que no hay control del Estado sobre las personas privadas de libertad.

"Si no se inserta personal, esto va a seguir pasando", sostuvo.