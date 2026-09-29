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VECINOS DENUNCIARON

Preocupa en Maldonado reiterados hechos de violencia causados por una mujer en la vía pública

Según supo Subrayado, la mujer dijo en una emisora que lleva adelante este tipo de acciones para conseguir trabajo; los incidentes ocurren en la zona de avenida Lussich y Messina.

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Preocupa en Maldonado la situación de una mujer que protagoniza incidentes en la vía pública.

Los hechos de violencia ocurren siempre en las inmediaciones de avenida Lussich y calle Messina. Los vecinos han registrado y denunciado ante la Policía y ya está en conocimiento de la Justicia que dispuso una pericia psiquiátrica.

La mujer golpea los semáforos con un palo y últimamente prendió fuego un contenedor.

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La protagonista se hizo presente en un medio de comunicación fernandino y manifestó que lleva adelante este tipo de acciones para poder encontrar un trabajo.

El Municipio de Maldonado radicó una denuncia en las últimas horas en relación a este tema.

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