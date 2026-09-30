Orsi habló del caso Leiva: "Me preocupa el tema de los ediles, los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"

El presidente Yamandú Orsi manifestó este miércoles su preocupación por el microtráfico de pasta base y sus consecuencias en la sociedad uruguaya. Al referirse al caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez, cuyo exasesor Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos en una causa de narcotráfico, el mandatario se mostró dispuesto a revisar el sistema de asesores y los pases en comisión de los ediles.

Leiva fue contratado en diciembre de 2025 para formar parte del equipo del edil Gómez con un salario de 52.000 pesos mensuales, pero no tenía tareas asignadas, según reconoció el propio legislador departamental en una conferencia de prensa en la que manifestó que fue traicionado en su confianza, desconocía las actividades ilícitas del padre de quien era su secretario, Lucio Leiva, y reconoció que fue un error contratarlo.

"Creo que hay que revisar, es preocupante, pero no perdamos de vista el eje y cómo empezó esto. Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles, de los pases en comisión, por supuesto, que preocupa y los ñoquis preocupan", indicó y continuó: "acá, estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo las familias, a los jóvenes de nuestro país; no perdamos el foco. Me preocupa, por supuesto, el tema de los ediles, pero me preocupa muchísimo más y felicito a quienes intervinieron; estoy felicitando a la Policía".

Seguí leyendo "Se decidió que esto es lo mejor", dijo Orsi sobre Aguas Corrientes y "seguimos con la idea de hacer" la represa de Casupá

Orsi afirmo que "acá, se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base y no lo tomemos a la ligera como que esto es un problema de ediles. Yo manifiesto, me preocupa, pero me preocupa mucho más eso otro y felicito a quienes tomaron las medidas para poderlos atrapar".

Consultado sobre si había mantenido contactos políticos sobre el caso Leiva, como con autoridades del Partido Nacional, el presidente enfatizó que su diálogo sobre el tema ha sido con el Ministerio de Interior.

Y reiteró: "preocupa sí el tema de los ediles, preocupa sí el tema de los ñoquis, por supuesto, ahora es peligrosísimo lo otro" y remarcó que el tema central es el tráfico minorista de pasta base, que "no es una droga común, es veneno y hacer estragos en las familias uruguayas" .

Orsi se mostró siempre dispuesto a analizar el financiamiento de los partidos políticos y expresó su preocupación por el trafico minorista de drogas. Destacó el reforzamiento de las fronteras con el Ejército y la adquisición de tecnología, como los radares, y además la coordinación con fuerzas de seguridad de países vecinos.

PUERTO

El mandatario fue consultado por el conflicto en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo entre la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo. Orsi se manifestó confiado en solucionar el diferendo en base al diálogo y que cortar los canales de comunicación no está dentro de las previsiones del gobierno.

Orsi le dio la razón a las navieras que operan en la principal terminal marítima de Uruguay, las que expresaron "profunda preocupación" y "extrema incertidumbre" por conflicto en TCP, "pero Uruguay tiene la forma de resolver sus cosas", indicó.

OPV

El presidente también se refirió a la compra de las patrulleras oceánicas por parte del gobierno para la Armada Nacional. Orsi indicó que si prospera la prospección petrolera en aguas territoriales, Uruguay deberá contar con más de una embarcación. Una para llegar a las 300 millas, otra más rápida para las 100 millas y para las costas y ríos. "Precisamos un sistema", enfatizó.

.