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CASO DEL 9 DE AGOSTO

Cinco hombres y una mujer detenidos por investigación de amenazas a conductor de ómnibus de UCOT por hinchas de Cerro

La Policía realizó varios allanamientos en Cerro Norte, Casabó y Nuevo París, y detuvo a cinco hombres y una mujer. Es el caso de amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro.

Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.

Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos este jueves de mañana por la Dirección General de Seguridad en el Deporte de la Policía, en el marco de la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de la empresa UCOT por parte de hinchas de Cerro que el 9 de agosto abordaron la unidad y obligaron al chofer a conducir sin detenerse hasta el intercambiador Belloni.

Las detenciones se realizaron en varios allanamientos en viviendas de Cerro Norte, Casabó y Nuevo París, según el informe que publicó el Ministerio del Interior.

“Como resultado de los mismos se logró la detención de seis personas. Se trata de cinco hombres, tres de 22 años, uno de 34 y otro de 30, y una mujer de 20 años, todos sin antecedentes, además la incautación de una moto y de prendas vinculadas a la investigación”, dice el informe oficial al que accedió Subrayado.

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El operativo estuvo coordinado con la Fiscalía de Flagrancia de la fiscal Lucía Nogueira, quien en las próximas horas tomará declaración a los detenidos.

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