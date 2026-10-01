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Gobierno nombrará a Marcos Carámbula embajador en Palestina: "Una figura de primerísimo nivel", dijo el canciller

Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones y mentor político del presidente Yamandú Orsi, será nombrado nuevo embajador en Palestina. Lo anunció el canciller Mario Lubetkin.

Marcos Carámbula.&nbsp;

Marcos Carámbula. 

El canciller Mario Lubetkin anunció este jueves de mañana que el ex intendente de Canelones Marcos Carámbula será nombrado nuevo embajador de Uruguay en Palestina.

“Estamos orientados y así lo pensamos hacer, de proponer a el ex intendente de Canelones Marcos Carámbula para que sea nuestro nuevo embajador en Palestia a partir del próximo año”, dijo el canciller en La Diaria radio.

Consultado sobre por qué Carámbula para ese destino, Lubetkin respondió: “Porque efectivamente nosotros, a la luz de la complejidad del proceso y la necesidad de buscar algún camino positivo que ayude, en el caso de Palestina, a al pueblo palestino, y en el caso de Medio Oriente, que ayude a salir y se pueda trabajar en forma concomitante con la comunidad internacional en la idea de los dos Estados, para que tanto israelíes como palestinos puedan finalmente vivir con un poco de paz y seguridad, está claro que para nosotros, una figura con un perfil político claro, cristalino y muy fuerte, y una visión de articulación tan importante, teníamos que mandarla, no podíamos solamente centrarnos en un diplomático”.

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Lubetkin dijo por qué se decidió nombrar en Palestina un embajador político y no un funcionario de carrera diplomática: "Los diplomáticos trabajan maravillosamente y nos sobra la capacidad profesional de nuestros diplomáticos, y creo que tenemos un gran orgullo para con todos ellos y cómo están trabajando en los países, pero en este caso, a la luz, reitero, de los movimientos en Naciones Unidas, con los interlocutores que tienen expresiones de distinto tipo, llegamos a la conclusión que tenemos que enviar a la zona de Palestina una figura de primerísimo nivel, enormemente respetada, creíble, para que Uruguay ayude, de una mano, en la medida de nuestras posibilidades, a ese pueblo y sobre todo ayudar a una solución que salga de este gran drama que es el que todos vivimos pero sobre todo lo vive el pueblo palestino”.

El presidente Orsi fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante los dos períodos de Carámbula como intendente. Luego Orsi fue intendente dos períodos.

Consultado sobre cómo tomó Carámbula la propuesta de ser embajador en Palestina, el canciller respondió: "Lo tomó con sorpresa, pero creo que con un gran orgullo y gran responsabilidad en una nueva fase de su vida, que sin duda va a ser extaordinariamente enriquecedora, y a nosotros nos deja una señal muy potente de la seriedad con que estamos tomando esta situación tan grave".

El canciller señaló que Carámbula asumirá la embajada "en el primer cuatrimestre" de 2027. "Ha llegado la hora de mandar una figura de esa dimensión para que realmente contribuyamos, demos una mano real a lo que está pasando allí", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

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