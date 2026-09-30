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Gobierno resolvió un aumento de $1,8 en el precio de la nafta y de $4 en el gasoil en octubre

"El Poder Ejecutivo continúa su estrategia de amortiguación frente a la volatilidad internacional, fijando precios por debajo de la referencia internacional", destacó el Ministerio de Industria. Los precios de referencia daban un ajuste de 5,5% para la nafta y de 37% para el gasoil.

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El Poder Ejecutivo resolvió este miércoles aumentar 2%, lo que representa $1,8 por litro, el precio de la nafta y 7%, que son $4 por litro, en el gasoil en octubre. En tanto, la decisión del gobierno es mantener incambiado el precio del supergás.

Los precios que rigen en los combustibles desde el 1º de octubre son:

  • Nafta Súper 95: $90,45 por litro.

  • Gasoil 50-S: $62,79 por litro.

  • Supergás: $93,56 por kilo.

"El Poder Ejecutivo continúa su estrategia de amortiguación frente a la volatilidad internacional, fijando precios por debajo de la referencia internacional", destacó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en un comunicado.

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Los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), teniendo en cuenta el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI), el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas y los impuestos correspondientes, daban un ajuste de 5,5% para la nafta y de 37% para el gasoil. Los precios de referencia indicaban un aumento de $5 por litro de nafta Súper y de $22 por litro de gasoil 50-S.

"A diferencia de los dos meses anteriores, en los que a pesar de que la referencia indicaba una suba y se optó por mantener los precios, en octubre se ha resuelto un incremento de la nafta y el gasoil. La decisión surge del análisis de los escenarios de precios internacionales de corto plazo y de la proyección de la caja de Ancap para los próximos seis meses, que muestran la necesidad de un ajuste al alza, aunque significativamente menor al que indican las referencias internacionales. La capacidad de refinación de Ancap permite sostener esta amortiguación", destacó el MIEM.

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