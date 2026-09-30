Un motociclista de 36 años murió tras chocar en moto contra una camioneta en ruta 102, a la altura del kilómetro 23.
Siniestro fatal en Canelones: un motociclista de 36 años impactó contra una camioneta
Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. Ocurrió a las 18:15 de este miércoles.
El siniestro ocurrió en Canelones, sobre las 18:15 de este miércoles, y las causas aún no fueron determinadas.
Policía Caminera reportó que la camioneta era conducida por un hombre, de 67 años, cuyo control de alcoholemia arrojó resultado cero.
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Siniestro en Canelones: un hombre de 47 años cayó en moto fuera de la ruta 49 y falleció en el lugar
La investigación continúa para determinar las causas del siniestro de tránsito fatal.
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