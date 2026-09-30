Siniestro fatal en Canelones: un motociclista de 36 años impactó contra una camioneta

Un motociclista de 36 años murió tras chocar en moto contra una camioneta en ruta 102, a la altura del kilómetro 23.

El siniestro ocurrió en Canelones, sobre las 18:15 de este miércoles, y las causas aún no fueron determinadas.

Policía Caminera reportó que la camioneta era conducida por un hombre, de 67 años, cuyo control de alcoholemia arrojó resultado cero.

La investigación continúa para determinar las causas del siniestro de tránsito fatal.

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