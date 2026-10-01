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EL AGRESOR FUE DETENIDO

Intento de femicidio en Paysandú: una mujer de 29 años fue herida de un disparo por su pareja

La mujer fue internada con un impacto de bala. Su pareja, un hombre de 43 años, escapó de la casa pero fue detenido por la Policía.

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Un intento de femicidio ocurrió en Paysandú, cuando un hombre de 43 años disparó un arma de fuego contra su pareja, una mujer de 29 años. Ocurrió en una vivienda en Andresito y Treinta y Tres Orientales.

La Policía fue alertada por una denuncia de violencia doméstica, y cuando llega al lugar encuentra a la mujer con un impacto de bala. Fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada, según el informe de la Jefatura de Policía de Paysandú.

El agresor, que tiene un antecedente penal (señala el informe de la Policía) escapó del lugar pero fue ubicado y detenido poco después. Ahora está a disposición de la Fiscalía local.

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La Policía también incautó un arma de fuego que se presume fue la utilizada para herir a la mujer.

“De acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, no existían denuncias previas entre las personas involucradas”, dice el informe policial.

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