Se entregó a la Policía el presunto autor del homicidio de este martes de mañana en Maldonado

Un hombre de 29 años fue asesinado a primera hora de la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, en Maldonado, y el presunto homicida se entregó en la tarde.
El sospechoso —que concurrió a una dependencia policial con su abogado— dijo ante los investigadores que cometió el crimen por "razones de índole pasional".
La jefatura local afirmó en un comunicado que la Policía había estado en su casa, también en Los Eucaliptus, pero no lo ubicó. Tiene antecedentes penales.
La víctima del crimen también tenía antecedentes: por rapiña, hurto y receptación. Fue asesinado a tiros cuando caminaba por la calle junto a su pareja. Uno de los proyectiles le ingresó por el pecho y le causó la muerte en el momento.
En la escena del homicidio trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado.
