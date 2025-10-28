RECIBÍ EL NEWSLETTER
presunto homicida

Se entregó a la Policía el presunto autor del homicidio de este martes de mañana en Maldonado

El presunto homicida dijo que cometió el crimen por "razones de índole pasional", informó la Policía.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.

El sospechoso —que concurrió a una dependencia policial con su abogado— dijo ante los investigadores que cometió el crimen por "razones de índole pasional".

La jefatura local afirmó en un comunicado que la Policía había estado en su casa, también en Los Eucaliptus, pero no lo ubicó. Tiene antecedentes penales.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Mataron a tiros a un hombre cuando caminaba con su pareja en un asentamiento en Maldonado

La víctima del crimen también tenía antecedentes: por rapiña, hurto y receptación. Fue asesinado a tiros cuando caminaba por la calle junto a su pareja. Uno de los proyectiles le ingresó por el pecho y le causó la muerte en el momento.

En la escena del homicidio trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
DOS DETENIDOS DE 35 Y 65 AÑOS

Tras seguimiento de cámaras y allanamiento, ubicaron el lugar donde escondían un auto robado
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama: Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió
DENUNCIA POR CARDAMA

Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama: "Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"
Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS Y COMPLEJOS

Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 años en el Prado
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 años en el Prado

Dejá tu comentario