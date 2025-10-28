RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en maldonado

Mataron a tiros a un hombre cuando caminaba con su pareja en un asentamiento en Maldonado

El hombre tenía 29 años. El homicida le disparó y escapó corriendo, por lo que se mantiene prófugo.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 29 años fue asesinado a tiros a primera hora de la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en el norte de la ciudad de Maldonado.

Caminaba con su pareja cuando fue atacado a tiros y uno de los proyectiles le impactó en el pecho; la mujer resultó ilesa. En tanto, el homicida escapó corriendo y se mantiene prófugo.

Según información que maneja la Policía, antes de ser herida, la víctima —que tenía antecedentes por hurto, rapiña y receptación, indica la información oficial— se adelantó unos metros para distanciarse de su pareja.

punta del este: brasilena denuncio que le robaron 105 mil dolares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
Seguí leyendo

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento

El herido murió en el lugar, escena sobre la que luego trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado. Los investigadores policiales y la Fiscalía asumieron la investigación del homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de Udelar.
udelar

Gremio estudiantil ocupa la Facultad de Ciencias Sociales en reclamo de más presupuesto
Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
PUERTO DE MONTEVIDEO

Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
Javier García: Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente video
CASO CARDAMA

Javier García: "Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente"

Dejá tu comentario