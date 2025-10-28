Mataron a tiros a un hombre cuando caminaba con su pareja en un asentamiento en Maldonado

Un hombre de 29 años fue asesinado a tiros a primera hora de la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en el norte de la ciudad de Maldonado.
Caminaba con su pareja cuando fue atacado a tiros y uno de los proyectiles le impactó en el pecho; la mujer resultó ilesa. En tanto, el homicida escapó corriendo y se mantiene prófugo.
Según información que maneja la Policía, antes de ser herida, la víctima —que tenía antecedentes por hurto, rapiña y receptación, indica la información oficial— se adelantó unos metros para distanciarse de su pareja.
Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
El herido murió en el lugar, escena sobre la que luego trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado. Los investigadores policiales y la Fiscalía asumieron la investigación del homicidio.
