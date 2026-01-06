Un joven de 18 años, sin antecedentes, se presentó en la mañana de este martes ante la Policía de Maldonado, diciendo haber sido el autor del homicidio cometido el domingo en el barrio Maldonado Nuevo.
Se entregó ante la Policía el presunto autor del homicidio del domingo en Maldonado: tiene 18 años
El homicidio fue cometido en el mediodía del domingo, en perjuicio de un hombre de 30 años. Una mujer que había sido arrestada, quedó en libertad.
Según señaló la policía local, ese joven estaba requerido desde este martes por el crimen cometido en el cruce de las calles 4 y 5.
En tanto, quedó en libertad una mujer que había sido detenida durante cinco allanamientos simultáneos que hizo la Policía este lunes en el barrio, en busca del autor. Durante esos procedimientos, los efectivos incautaron una moto y otros elementos de interés para la investigación.
Doble homicidio en Durazno: hombres fueron atacados a tiros en una boca de drogas, dice la Policía
Ahora la Fiscalía deberá establecer si el joven que se entregó está vinculado con el crimen y en qué grado de participación.
El domingo en el mediodía, víctima fue atacada a tiros. Según supo Subrayado, recibió entre cinco y siete disparos en el pecho y las piernas. Si bien el hombre fue trasladado a un centro médico, murió cuatro horas después por la gravedad a de las heridas.
La Policía Científica perició la escena del asesinato, al tiempo que otros policías analizaron cámaras de seguridad de la zona para establecer quiénes fueron los autores.
Dejá tu comentario