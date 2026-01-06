RECIBÍ EL NEWSLETTER
Detenido por homicidio

Se entregó ante la Policía el presunto autor del homicidio del domingo en Maldonado: tiene 18 años

El homicidio fue cometido en el mediodía del domingo, en perjuicio de un hombre de 30 años. Una mujer que había sido arrestada, quedó en libertad.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.

Según señaló la policía local, ese joven estaba requerido desde este martes por el crimen cometido en el cruce de las calles 4 y 5.

doble homicidio en durazno: hombres fueron atacados a tiros en una boca de drogas, dice la policia
Seguí leyendo

Doble homicidio en Durazno: hombres fueron atacados a tiros en una boca de drogas, dice la Policía

Ahora la Fiscalía deberá establecer si el joven que se entregó está vinculado con el crimen y en qué grado de participación.

El domingo en el mediodía, víctima fue atacada a tiros. Según supo Subrayado, recibió entre cinco y siete disparos en el pecho y las piernas. Si bien el hombre fue trasladado a un centro médico, murió cuatro horas después por la gravedad a de las heridas.

La Policía Científica perició la escena del asesinato, al tiempo que otros policías analizaron cámaras de seguridad de la zona para establecer quiénes fueron los autores.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Colón. video
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 37 años en Colón; en la escena la Policía halló seis casquillos
Carolina Cosse: Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo video
SOBRE VENEZUELA

Carolina Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
Día de Reyes, día de playa. Foto: FocoUy
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde

Dejá tu comentario