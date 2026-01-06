Se entregó ante la Policía el presunto autor del homicidio del domingo en Maldonado: tiene 18 años

Según señaló la policía local, ese joven estaba requerido desde este martes por el crimen cometido en el cruce de las calles 4 y 5.

En tanto, quedó en libertad una mujer que había sido detenida durante cinco allanamientos simultáneos que hizo la Policía este lunes en el barrio , en busca del autor. Durante esos procedimientos, los efectivos incautaron una moto y otros elementos de interés para la investigación.

Ahora la Fiscalía deberá establecer si el joven que se entregó está vinculado con el crimen y en qué grado de participación.

El domingo en el mediodía, víctima fue atacada a tiros. Según supo Subrayado, recibió entre cinco y siete disparos en el pecho y las piernas. Si bien el hombre fue trasladado a un centro médico, murió cuatro horas después por la gravedad a de las heridas.

La Policía Científica perició la escena del asesinato, al tiempo que otros policías analizaron cámaras de seguridad de la zona para establecer quiénes fueron los autores.