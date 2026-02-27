MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía busca a tres requeridos por homicidio: Alexander Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Marcelo García

El Ministerio del Interior informó que Alexander Rodríguez, de 27 años, y a Gonzalo Rodríguez, de 24 son buscados por un crimen cometido el 12 de enero, mientras que Marcelo García, de 28 años, es buscado por uno cometido el 13 de febrero.