MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía busca a tres requeridos por homicidio: Alexander Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Marcelo García

El Ministerio del Interior informó que Alexander Rodríguez, de 27 años, y a Gonzalo Rodríguez, de 24 son buscados por un crimen cometido el 12 de enero, mientras que Marcelo García, de 28 años, es buscado por uno cometido el 13 de febrero.

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para localizar a Alexander Rodríguez Velázquez, de 27 años, y a Gonzalo Rodríguez Velázquez, de 24 años, requeridos por su participación en un homicidio cometido el 12 de enero de 2026.

Por otra parte, la cartera solicita la colaboración para ubicar a Marcelo Alejandro García Piñeyro, de 28 años, también requerido por su participación en un homicidio cometido el 13 de febrero pasado en Montevideo.

Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte.
Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte
