EMITIERON UN COMUNICADO

Personal uruguayo en Medio Oriente está "en buenas condiciones", informó el Ejército Nacional

Las autoridades garantizan un “monitoreo constante de la situación” y detallan cuántos uruguayos están en la zona por distintas misiones.

comando-general-del-ejercito

El Ejército Nacional informó que el personal uruguayo en Medio Oriente está “en buenas condiciones” y que se cumplen “medidas de seguridad correspondientes”.

Las misiones uruguayas en Medio Oriente están en Altos del Golán, con 210 efectivos, 10 por retornar. También hay oficiales en Estados Mayores o como observadores en Israel, Siria, Líbano. Hay 41 efectivos permanentes y 25 más por retornar en Sinaí, Egipto, con el Agrupamiento Especial de Transporte e Ingenieros.

“Se evacuaron a zonas seguras los dos Observadores Militares que actualmente cumplen misión en Pakistán en virtud al deterioro de la situación en dicho país”, agrega el comunicado en su detalle.

AFP
Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada, advierte la jefa de diplomacia de la UE

Las autoridades garantizan un "monitoreo constante de la situación".

Medio Oriente está en conflicto luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen en Irán y el posterior desenlace con represalias y ataques en varias zonas.

