Personal uruguayo en Medio Oriente está "en buenas condiciones", informó el Ejército Nacional

El Ejército Nacional informó que el personal uruguayo en Medio Oriente está “en buenas condiciones” y que se cumplen “medidas de seguridad correspondientes”.

Las misiones uruguayas en Medio Oriente están en Altos del Golán, con 210 efectivos, 10 por retornar. También hay oficiales en Estados Mayores o como observadores en Israel, Siria, Líbano. Hay 41 efectivos permanentes y 25 más por retornar en Sinaí, Egipto, con el Agrupamiento Especial de Transporte e Ingenieros.

“Se evacuaron a zonas seguras los dos Observadores Militares que actualmente cumplen misión en Pakistán en virtud al deterioro de la situación en dicho país”, agrega el comunicado en su detalle.

Las autoridades garantizan un "monitoreo constante de la situación". Medio Oriente está en conflicto luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen en Irán y el posterior desenlace con represalias y ataques en varias zonas.

Temas de la nota Medio Oriente

Ejército Nacional