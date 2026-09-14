RECIBÍ EL NEWSLETTER
"limita el derecho sindical"

Sindicato portuario rechaza "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT

El sindicato comunicó que va a solicitar una reunión a los ministerios de Trabajo, Transporte y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Terminal-Cuenca-del-Plata-TCP-grúas-puerto-de-Montevideo

El Sindicato Único Portuario (Supra) rechaza la resolución de "servicios mínimos" que estableció el gobierno para la Terminal Cuenca del Plata. Consideran que con esto se "limita el derecho sindical".

En un comunicado difundido este lunes, señalaron que van a "solicitar el asesoramiento técnico a la Sala de Abogados del PIT-CNT, para definir las medidas a tomar" en el marco de este conflicto.

Además, convocaron al Ejecutivo Nacional para resolver las medidas y solicitar una reunión a los ministerios de Trabajo, Transporte y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

elecciones en sindicato de inau e inisa con 62% a lista mayoritaria
Seguí leyendo

Elecciones en sindicato de INAU e INISA con 62% a lista mayoritaria

La semana pasada, el gobierno tomó la decisión de establecer los servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en el marco del conflicto que se mantiene sin resolución hasta el momento.

El PIT-CNT comunicó el fin de semana que considera excesivos los servicios mínimos establecidos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
videos

Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
un herido

Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
SE LLEVARON PERTENENCIAS

Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA

Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
INVESTIGAN LAS CAUSAS

Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha

Te puede interesar

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.
tiene 40 años

Se entregó el hombre buscado por el intento de femicidio de su pareja en Melilla
Sindicato portuario rechaza servicios mínimos fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT
"limita el derecho sindical"

Sindicato portuario rechaza "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT

Dejá tu comentario