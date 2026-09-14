Sindicato portuario rechaza "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT

El Sindicato Único Portuario (Supra) rechaza la resolución de "servicios mínimos" que estableció el gobierno para la Terminal Cuenca del Plata. Consideran que con esto se "limita el derecho sindical".

En un comunicado difundido este lunes, señalaron que van a "solicitar el asesoramiento técnico a la Sala de Abogados del PIT-CNT, para definir las medidas a tomar" en el marco de este conflicto.

Además, convocaron al Ejecutivo Nacional para resolver las medidas y solicitar una reunión a los ministerios de Trabajo, Transporte y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

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La semana pasada, el gobierno tomó la decisión de establecer los servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en el marco del conflicto que se mantiene sin resolución hasta el momento.

El PIT-CNT comunicó el fin de semana que considera excesivos los servicios mínimos establecidos.