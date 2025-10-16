RECIBÍ EL NEWSLETTER
tiene 16 años

Se entregó el adolescente buscado por el homicidio a tiros de un hombre en Piedras Blancas

El adolescente, de 16 años, es sospechoso de haber matado a un hombre de 28 este miércoles en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas este miércoles.

Un hombre de 28 años, que trabajaba en la construcción y tuvo una discusión este miércoles en el barrio montevideano Piedras Blancas, fue asesinado a tiros. El crimen ocurrió a primera hora de la tarde y, pocos minutos después, la Policía ya había marcado como sospechoso a un adolescente de 16 años.

El Ministerio del Interior montó entonces un importante operativo en la zona para tratar de ubicarlo, sin éxito. Pese a que incluso participó un helicóptero de la Dirección de Aviación.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que horas más tarde, en la noche, el menor se entregó ante la Policía y ahora está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes y del Departamento de Homicidios, que investiga el crimen.

Foto: Subrayado. Policía en Paso Carrasco.
Según las primeras indagatorias, la víctima –que no tenía antecedentes penales– tuvo una discusión eso derivó en un ataque mortal. Cuando la Policía llegó al lugar hubo algunos disturbios que demandaron la presencia de la Guardia Republicana.

El homicidio ocurrió en Pasaje Curupurú, entre Teniente Rinaldi y Matilde Pacheco.

