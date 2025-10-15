RECIBÍ EL NEWSLETTER
Mataron a un hombre en Piedras Blancas y Policía reforzó operativo en el lugar por disturbios

El hombre fue asesinado a tiros, luego de una discusión. El presunto autor es un adolescente de 16 años, según las primeras indagatorias de la Policía.

Buscan a un adolescente de 16 años como sospechoso del homicidio.

Foto: Subrayado. Homicidio en Piedras Blancas.

Un hombre de 28 años fue asesinado a primera hora de la tarde de este miércoles en Pasaje Curupurú, entre Teniente Rinaldi y Matilde Pacheco en el barrio montevideano Piedras Blancas.

Presuntamente tuvo una discusión y le dispararon varias veces. La víctima trabajaba en la construcción y no tenía antecedentes penales.

Según supo Subrayado, la principal hipótesis es que el autor fue un adolescente de 16 años, que es buscado.

Clubes de baby fútbol de Piedras Blancas denuncian robos constantes y piden colaboración

El Ministerio del Interior montó un operativo importante en la zona, que incluye un helicóptero de la Dirección de Aviación y efectivos de la Guardia Republicana, debido a incidentes que se generaron con algunas personas que estaban en el lugar.

