RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rutas 9 y 70

Se consumieron 30 hectáreas de monte en un incendio en Canelones

El incendio forestal ocurrió en la zona de las rutas 9 y 70, en el departamento de Canelones.

Foto: FocoUy, archivo. Bomberos durante incendio forestal.

Foto: FocoUy, archivo. Bomberos durante incendio forestal.

Bomberos informó que un incendio forestal se inició el jueves, sobre las 14:30 horas, en la zona de las rutas 9 y 70, en el departamento de Canelones. Fue en un área de renuevo de monte de eucalipto.

Las tareas de combate se extendieron durante varias horas y continuaron a lo largo de toda la jornada del viernes, hasta lograr el control del fuego y comenzar la etapa de vigilancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/1999960018888626303&partner=&hide_thread=false

Según el comunicado oficial, el incendio afectó una superficie aproximada de 30 hectáreas. En el operativo participaron unidades y personal de distintos destacamentos, además de brigadas forestales, personal zafral y un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía, equipado con heli-balde.

explosion e incendio en subestacion de ute en barrio sur: fue extinguido sin heridos ni propagacion
Seguí leyendo

Explosión e incendio en subestación de UTE en barrio Sur: fue extinguido sin heridos ni propagación

Bomberos indicó que la situación se encuentra controlada y que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para evitar posibles reinicios. Además, continúan las tareas de enfriamiento. No hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLICÍA Y ADUANAS

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería
investigación

"Kike" Olivera declaró como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Nieta y pareja imputadas por el homicidio de la mujer de 84 años enterrada en su casa de Shangrilá
JOSÉ IGNACIO

Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior. video
Robos piraña

Cuatro imputados por al menos seis robos piraña: apuntan a dos de ellos como los autores materiales
Al menos dos muertos y ocho heridos graves por tiroteo en universidad de EEUU
noreste de eeuu

Al menos dos muertos y ocho heridos graves por tiroteo en universidad de EEUU
Foto: FocoUy, archivo. Bomberos durante incendio forestal.
Rutas 9 y 70

Se consumieron 30 hectáreas de monte en un incendio en Canelones

Dejá tu comentario