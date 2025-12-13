Se consumieron 30 hectáreas de monte en un incendio en Canelones

Foto: FocoUy, archivo. Bomberos durante incendio forestal.

Bomberos informó que un incendio forestal se inició el jueves, sobre las 14:30 horas, en la zona de las rutas 9 y 70, en el departamento de Canelones. Fue en un área de renuevo de monte de eucalipto.

Las tareas de combate se extendieron durante varias horas y continuaron a lo largo de toda la jornada del viernes, hasta lograr el control del fuego y comenzar la etapa de vigilancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/1999960018888626303&partner=&hide_thread=false Personal de Bomberos logró controlar un incendio de aproximadamente 30 hectáreas en Ruta 9 y 70. El operativo contó con el apoyo de la Dirección Nacional de la Aviación Policial, brigadas forestales y personal zafral.



No se registraron personas ni viviendas afectadas. Se… pic.twitter.com/1HhhjwyDny — Ministerio del Interior (@Minterioruy) December 13, 2025 Según el comunicado oficial, el incendio afectó una superficie aproximada de 30 hectáreas. En el operativo participaron unidades y personal de distintos destacamentos, además de brigadas forestales, personal zafral y un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía, equipado con heli-balde.

Bomberos indicó que la situación se encuentra controlada y que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para evitar posibles reinicios. Además, continúan las tareas de enfriamiento. No hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.

