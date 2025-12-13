Bomberos informó que un incendio forestal se inició el jueves, sobre las 14:30 horas, en la zona de las rutas 9 y 70, en el departamento de Canelones. Fue en un área de renuevo de monte de eucalipto.
Se consumieron 30 hectáreas de monte en un incendio en Canelones
El incendio forestal ocurrió en la zona de las rutas 9 y 70, en el departamento de Canelones.
Las tareas de combate se extendieron durante varias horas y continuaron a lo largo de toda la jornada del viernes, hasta lograr el control del fuego y comenzar la etapa de vigilancia.
Según el comunicado oficial, el incendio afectó una superficie aproximada de 30 hectáreas. En el operativo participaron unidades y personal de distintos destacamentos, además de brigadas forestales, personal zafral y un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía, equipado con heli-balde.
Explosión e incendio en subestación de UTE en barrio Sur: fue extinguido sin heridos ni propagación
Bomberos indicó que la situación se encuentra controlada y que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para evitar posibles reinicios. Además, continúan las tareas de enfriamiento. No hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.
Dejá tu comentario