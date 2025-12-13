Cuatro imputados por al menos seis robos piraña: apuntan a dos de ellos como los autores materiales

La Justicia imputó a cuatro personas por su presunta participación en al menos seis robos piraña cometidos contra farmacias, perfumerías y joyerías, en una investigación que estima robos valuados en más de $2 millones.

Las imputaciones recaen sobre cuatro personas que habían sido detenidas el jueves durante ocho allanamientos allanamientos realizados en distintos barrios de Montevideo. Dos de ellas fueron señaladas como autores materiales de los robos y otras dos como responsables de la receptación de lo robado.

El jueves, investigadores de la Zona Operacional 2 hicieron los allanamientos simultáneos en Villa Española, Malvín Norte y Flor de Maroñas, para dar con los autores de los robos piraña. Incautaron 63 perfumes, dos motos, vestimenta utilizada en los asaltos y cámaras de videovigilancia.

Según la investigación policial, los detenidos habían sido identificados tras varios meses de análisis de registros fílmicos y pericias técnicas, que permitieron a la Policía establecer que las mismas personas participaron en al menos seis robos piraña.

Dos de los imputados, un hombre de 29 años y otro de 19, fueron señalados como autores materiales. Ninguno tiene antecedentes penales y ambos fueron enviados a prisión preventiva por 90 días. La Justicia los imputó por un delito de asociación para delinquir. Al hombre de 29 años se le imputaron además cinco delitos de hurto agravado y un delito de tentativa de hurto, mientras que al de 19 se le imputó un delito de hurto agravado.

Los otros dos imputados son una mujer de 48 años y un hombre de 21, quienes no participaron directamente de los robos y fueron imputados por un delito de receptación. Ambos deberán cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica por 120 días, mientras continúa la investigación.

Además, la Policía tiene a una persona más como requerida por su presunta vinculación con los robos piraña.