Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá

La Justicia imputó este viernes a la nieta de Gilda, la mujer de 84 años que fue asesinada y enterrada en el patio de su casa en Shangrilá . También fue imputado un hombre, pareja de la nieta, por este crimen.

El fiscal de Ciudad de la Costa de 2º turno, Ignacio Montedeocar, logró la imputación de la mujer y del hombre por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva de ambos por 180 días, mientras continúa la investigación.

Además, otro hombre fue imputado por un delito de receptación agravada, por haberse quedado con objetos de la víctima. En este caso, se determinó la prisión preventiva por 90 días, como medida cautelar. Este último, fue el que señaló donde estaba el cuerpo de la mujer.

Seguí leyendo Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa

La autopsia reveló que la mujer tenía múltiples golpes en la cabeza y en la zona del tórax. El hallazgo de su cuerpo ocurrió el jueves. Estaba bajo arena en el predio de su propia vivienda.

La ausencia de Gilda databa desde el sábado. El martes, la nieta radicó la denuncia en la Policía y comenzó la investigación. Con indicios recabados en la casa de la mujer, entre estos rastros de sangre y el bastón en el domicilio, la Policía ya sabía que estaba ante un homicidio. Además, las declaraciones de la nieta no eran consistentes.

En la casa, vivían Gilda, su nieta, la pareja de esta y una tercera persona que se quedaba en el lugar. En su relato, la joven dijo que se había peleado con su abuela, que se fue de la casa el fin de semana y cuando volvió ya no estaba en el lugar.

De acuerdo al relato de vecinos, la anciana vivía con temor de estas otras personas, que eran consumidoras, y había colocado una especie de reja en el dormitorio para que estos no pasaran. Algunos vecinos habían hecho denuncias a la Policía.

Al punto exacto de la casa donde estaba enterrada Gilda, se llegó por la declaración de uno de los implicados, que se presentó ante la Policía.