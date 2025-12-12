Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el pasado 10 de diciembre en la zona de Pinares.
El joven de 29 años fue ubicado este viernes sobre la hora 20.00 en las calles Cisnes y Las Calandrias, en José Ignacio, departamento de Maldonado.
Labandeira fue encontrado próximo a la hora 20:00 de este viernes por personal del Área de Analítica en las inmediaciones de las calles Cisnes y Las Calandrias, en José Ignacio, jurisdicción de seccional 13ra.
Los efectivos policiales constataron que el joven se encontraba en buen estado de salud.
Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá
