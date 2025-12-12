Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Jefatura Policía Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el pasado 10 de diciembre en la zona de Pinares.

Labandeira fue encontrado próximo a la hora 20:00 de este viernes por personal del Área de Analítica en las inmediaciones de las calles Cisnes y Las Calandrias, en José Ignacio, jurisdicción de seccional 13ra.

Los efectivos policiales constataron que el joven se encontraba en buen estado de salud.

