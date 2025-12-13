Al menos dos muertos y ocho heridos graves por tiroteo en universidad de EEUU

Dos personas murieron y ocho resultaron heridas este sábado en un tiroteo en el campus de la Universidad Brown, en el noreste de Estados Unidos, el alcalde local.

"Refúgiense y eviten la zona hasta nuevo aviso", exhortó en X la policía de Providence, capital del estado de Rhode Island, donde se encuentra la Universidad Brown.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en su plataforma Truth Social, que fue informado de la situación y que el FBI se encuentra en el lugar.

A las 17:52, hora local (19:52 de Uruguay), la Universidad Brown afirmó que la situación seguía "en curso" y les pidió a sus estudiantes que se resguarden hasta nueva orden.

Tras afirmar en un primer momento que el sospechoso de tiroteo había sido detenido, Trump publicó un segundo mensaje en el que declaró que la policía local se retractó de ese anuncio. "El sospechoso NO ha sido detenido", precisó el mandatario estadounidense.

FUENTE: AFP.