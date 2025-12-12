"Kike" Olivera declaró como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín

El futbolista Cristian “Kike” Olivera fue citado a declarar como testigo en Montevideo este viernes en la causa que investiga el origen del dinero que manejaba Luis Fernando Albín , el delincuente detenido en Buenos Aires.

La investigación sobre la ruta del dinero está en manos de la Fiscalía de Estupefacientes de 1.° turno. Kike Olivera tenía propiedades que Albín alquilaba, y la Fiscalía busca determinar qué tipo de vínculo existió entre ambos uruguayos, y si esas operaciones pueden aportar información relevante para la causa, supo Subrayado.

Olivera asistió a la Fiscalía acompañado de su abogado. Desde Fiscalía, se informó que Olivera declaró en calidad de testigo y que luego de su comparecencia lo sigue considerando como testigo. Si bien la información es reservada, se precisó que no lo está investigando como posible testaferro de Albín.

Las policías de Uruguay y Argentina investigan por estas semanas cómo se movía el delincuente uruguayo y sus conexiones con el delito y bandas criminales. El delincuente había llegado a Buenos Aires el 27 de junio pasado, por vía fluvial, en momentos en que aún no era buscado.

Fernández Albín utilizaba otra identidad. También usaba un auto y una camioneta, y durante el operativo le fueron incautados dos celulares que podrían contener información clave.

Narcotráfico: vínculos, la droga y otros operativos.

El Ministerio del Interior brindó detalles la semana pasada sobre la Operación Nueva Era II, a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que permitió la detención de cuatro personas involucradas en narcotráfico y lavado de activos, entre ellas Fernández Albín.

La Policía hizo cuatro allanamientos en Uruguay y detuvo a tres personas, entre ellas la esposa del detenido. Este operativo se conecta con la investigación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo. Según la investigación, la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de droga al exterior, además de actividades de lavado de activos.

A esta organización criminal se la vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.

La Justicia uruguaya imputó a dos mujeres y a un hombre detenidos en los allanamientos. Las dos mujeres por un delito continuado de lavado de activos y se les impuso prisión preventiva hasta el 8 de enero y el 24 de febrero, respectivamente. Una de ellas es “La Chula”, pareja del líder del grupo, Fernández Albín. En tanto, el hombre detenido también fue imputado por lavado de activos y quedó a la espera de una pericia médica para determinar si puede cumplir prisión preventiva.