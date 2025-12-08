RECIBÍ EL NEWSLETTER
Explosión e incendio en subestación de UTE en barrio Sur: fue extinguido sin heridos ni propagación

La explosión y el incendio comenzó sobre la hora 22 del domingo en la subestación de UTE que está a un costado del cementerio Central. Bomberos controló y extinguió el fuego en la misma noche. No hubo heridos.

incendio-subestación-UTE-barrio-Sur-foto-calle
incendio-subestación-UTE-barrio-Sur
incendio-UTE-barrio-Sur-vecinos

Una fuerte explosión seguida de un gran incendio se desató en la subestación de UTE de la calle José María Roo esquina Carlos San Viana, al costado del cementerio Central, en barrio Sur.

Sobre la hora 22 del domingo la explosión de un transformador dentro de la subestación llamó la atención de los vecinos, que a los pocos minutos vieron grandes llamas salir del lugar con fuerza, como se observa en los videos y fotos que vecinos publicaron en redes sociales, y compartieron con Subrayado.

VIDEO INCENDIO UTE SUR

Según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos este lunes de mañana a Subrayado, la explosión y el incendio provocó que toda la zona se quedara sin luz.

El personal de UTE revisó el lugar y habilitó el ingreso de los bomberos, que controlaron primero y luego extinguieron las llamas.

El informe primario de Bomberos indica pérdidas materiales, sin propagación a viviendas linderas ni personas heridas.

La luz volvió al barrio un rato después tras el trabajo de los funcionarios de UTE.

BOMBEROS SUBESTACION UTE

DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

