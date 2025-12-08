Explosión e incendio en subestación de UTE en barrio Sur: fue extinguido sin heridos ni propagación

Una fuerte explosión seguida de un gran incendio se desató en la subestación de UTE de la calle José María Roo esquina Carlos San Viana, al costado del cementerio Central, en barrio Sur .

Sobre la hora 22 del domingo la explosión de un transformador dentro de la subestación llamó la atención de los vecinos, que a los pocos minutos vieron grandes llamas salir del lugar con fuerza, como se observa en los videos y fotos que vecinos publicaron en redes sociales, y compartieron con Subrayado.

Según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos este lunes de mañana a Subrayado, la explosión y el incendio provocó que toda la zona se quedara sin luz.

Seguí leyendo Policía investiga si existe laboratorio clandestino de hachís tras incautar miles de plantines de marihuana

El personal de UTE revisó el lugar y habilitó el ingreso de los bomberos, que controlaron primero y luego extinguieron las llamas.

El informe primario de Bomberos indica pérdidas materiales, sin propagación a viviendas linderas ni personas heridas.

La luz volvió al barrio un rato después tras el trabajo de los funcionarios de UTE.