Uruguay estrena la Alerta Amber y difundirá búsquedas de niños desaparecidos por redes sociales y plataformas oficiales

Uruguay presentó este miércoles la Alerta Amber, un sistema de búsqueda temprana para niños, niñas y adolescentes denunciados como ausentes, ya sea por secuestro u otras circunstancias.

El objetivo es iniciar la búsqueda de un menor desaparecido de forma inmediata mediante alertas masivas dirigidas a la población, con el fin de obtener información que pueda contribuir a su localización.

La alerta será difundida a través de portales oficiales, pantallas del Estado, redes sociales, pantallas de puertos y aeropuertos, además de las aplicaciones 911 y Elida 360 . También se trabaja con las compañías telefónicas para ampliar los canales de difusión, informó el comisario de Interpol, Juan Álvez.

Seguí leyendo Las claves de la Alerta Amber Uruguay: cómo funcionará el sistema para buscar a niños y adolescentes desaparecidos

El sistema no se utilizará en todos los casos. Antes de su activación se realizará una evaluación de riesgo y será la Justicia la que definirá si corresponde emitir la alerta.

“Vamos a empezar a trabajar muy urgentemente en una evaluación de riesgo, esto será informado a la Justicia competente y va a ser quien va a autorizar la Alerta. La unidad policial que toma conocimiento de la denuncia va a activar la búsqueda en el terreno mientras se informe a la Justicia para la evaluación”, explicó Álvez.

Agregó que esa evaluación deberá realizarse en el menor tiempo posible para no demorar las acciones de búsqueda. Debe haber un consentimiento de la familia del menor desaparecido, debe haber presunción de un delito y confirmar que el menor se encuentre en una situación de riesgo, puntualizó el vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes. No se activará ante cualquier caso de salidas no acordadas, aclaró.

Alerta, también por redes sociales

Foto: FocoUy. Presentación de Alerta Amber en Uruguay, el 15 de julio de 2026.

Meta anunció que difundirá las alertas a través de Instagram, Facebook y Messenger. Según explicó Emily Vacher, representante de la empresa, la información más relevante sobre el niño, niña o adolescente desaparecido será compartida con personas que, por su cercanía geográfica, puedan colaborar en la búsqueda.

“Cuando nos cae un tema de estos, tenemos que buscar lo mejor para actuar rápido. Esta herramienta es para actuar rápido, para llevar la tranquilidad a un hogar de que un niño vuelve”, afirmó la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La jerarca indicó además que cada caso deberá ser presentado ante un juez para justificar la necesidad de utilizar la herramienta. “Tenemos que seguir así porque este es el mejor camino. Esto involucra a los niños de Uruguay, de la región y quizá un poquito más: Europa. Acá será muy importante la capacitación. Me consta que tienen todo pronto. A capacitarnos y tomar la herramienta con mucha confianza”, sostuvo.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que se trata de “un día muy importante para el país”.

Con esta incorporación, Uruguay se convierte en el quinto país de América en implementar la Alerta Amber y en el país número 39 del mundo en sumarse al sistema a través de Meta —no global—. Las autoridades destacaron que la rapidez en la difusión de la información durante las primeras horas de una desaparición puede ser determinante para encontrar al menor.

La presentación se realizó en Torre Ejecutiva con la participación de representantes de Meta, autoridades del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).